Роспотребнадзор спрогнозировал становление COVID-19 сезонным заболеванием

Москва, 27 февраля. COVID-19 может приобрести сезонный характер уже в ближайшие два года. Так считает замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Черты сезонной инфекции у COVID-19 просматриваются уже сейчас. В качестве примера Пшеничная напомнила о росте случаев заражения коронавирусом осенью прошлого года. Одним из ключевых признаков сезонных инфекций является подъем заболеваемости в межсезонье, передает ТАСС.

«Поэтому теоретически подъемы заболеваемости COVID-19 также могут наблюдаться в эти времена года», — отметила эпидемиолог.

Однако заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов ранее заявил, что эксперты не прогнозируют рост заболеваемости COVID-19 в России весной этого года. Он отметил, что сейчас в стране зафиксирована фаза снижения активности коронавируса.