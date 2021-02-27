Малышева поведала о «суперпродуктах» для продления жизни

Москва, 27 февраля. Богатые растительным белком продукты могут продлить жизнь. Подробнее о них рассказали врачи Елена Малышева и Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!».

Замена животного белка на растительный в рационе питания может снизить риск смерти от онкологических заболеваний, инфаркта, инсульта и гипертонии. Специалисты назвали лучшими источниками белков грецкий орех, нежареный арахис и семена тыквы.

«Арахис — это 25,8 грамма белка в среднем на 100 граммов, семена тыквы — 24,5, грецкий орех — 24,1», — уточнил Продеус.

Фасоль и горох также несут в себе большое количество полезных белков. Малышева добавила, что для получения необходимой нормы растительного белка в сутки необходимо съедать 60 грамм семян тыквы, грецких орехов и арахиса.

Недавно телеведущая предупредила об опасности свинины и кешью для мозга. Употребление в пищу таких продуктов может спровоцировать проблемы с памятью и даже болезнь Альцгеймера.