Массовое строительство спортобъектов начнется в Сургуте

Сургут, 27 февраля. Представители властей Сургута на думском комитете по городскому хозяйству заявили, что перераспределили земельные участки для строительства четырех спорткомплексов.

Быстровозводимый центр построят на улице Кукуевицкого. Крытый зал и ледовый дворец появятся на улице Маяковского. Спортивный квартал из нескольких объектов возведут на пересечении улиц Университетской и Ивана Захарова. Еще одно аналогичное спортивное сооружение будет находиться в районе железнодорожного вокзала вдоль проезда Шидловского, сообщает Infox.

Правительству Югры теперь предстоит разрешить вопросы финансирования строительства спортивных объектов.

Сургут недавно попал в рейтинг пяти наиболее комфортных для жизни в России городов. Список составляли специалисты Института территориального планирования «Урбаника».