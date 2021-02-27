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Тайны и история бренда Victoria's Secret станут сюжетом сериала

Тайны и история бренда Victoria's Secret станут сюжетом сериала

Колумбус, 27 февраля. Стриминговый сервис Hulu займется выпуском сериала про легендарный бренд нижнего белья Victoria's Secret. Премьера проекта запланирована на 2022 год.

Кинолента получит название «Взлет и падение Victoria’s Secret». Картина будет состоять из трех серий. Создатели проекта планируют исследовать внутреннюю работу Victoria’s Secret и как бренда, и как культурного явления. Проект также коснется темы скандалов, связанных с домогательствами и обвинениях фирмы в недоброжелательной атмосфере.

Кресло режиссера займет Мэтт Тернауэр, известный по работе над документальными фильмами «Студия 54» о легендарном нью-йоркском клубе и «Валентино: последний император» о дизайнере Валентино Гаравани.

Victoria's Secret стал всемирно известным брендом, в том числе благодаря моделям, или «ангелам», как их стало принято называть. Долгое время фирма выбирала только стройных девушек с идеальными параметрами фигуры, что иногда выходило боком для самих «ангелов». Так, 32-летняя модель Victoria's Secret Кэндис Свейнпол после родов впала в тяжелую депрессию из-за «испортившейся» фигуры.

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