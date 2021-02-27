Джигурда захотел собрать гарем наложниц после свадьбы с Анисиной

Москва, 27 февраля. Эпатажный актер Никита Джигурда назвал Марину Анисину, с которой недавно второй раз сыграл свадьбу, своей последней женщиной. Однако добавил, что ищет наложниц в гарем имени себя.

Джигурда 22 февраля в Грибоедовском ЗАГСе Москвы заключил уже второй брак с олимпийской чемпионкой в танцах на льду Анисиной. В интервью порталу «Собеседник» актер сообщил, что именно спортсменка предложила вновь связать друг друга узами брака.

Пара хотела расписаться 23 февраля, поскольку именно в этот день 13 лет назад они сыграли свою первую свадьбу. Но сотрудники ЗАГСа попросили их стать почетными гостями на 60-летии учреждения.

«Мы вынуждены были развестись с Мариной три года назад из-за наезда на меня банды черных риелторов. Но сейчас все позади. Мы с Мариной в прекрасных отношениях, каждый день общаемся по телефону. Когда она предложила мне сыграть свадьбу во второй раз, я предполагал, что все пройдет тихо и скромно», — рассказал актер.

К торжеству готовились недолго. Джигурда облачился в костюм, в котором уже был в ЗАГСе 13 лет назад. Тогда специально для артиста его сшил известный модельер Вячеслав Зайцев.

Свадьба стала важным событием для влюбленных, поскольку целый год они не виделись — Анисина живет во Франции, где действовал жесткий карантин.

Больше пара не планирует заводить детей. Актер считает, что их у него теперь достаточно.

«Марина — моя последняя женщина. При этом я ей уже сказал, что хочу создать гарем Джигурды. Вскоре объявлю конкурс на почетное звание наложниц. Главное условие — в междуножный храм мамы я вхожу только в главную жрицу — олимпийскую чемпионку Марину Анисину. Марина не против», — подчеркнул актер.

Ранее артист в беседе с ФАН сообщил, что к своему 60-летию сделает подарок всем одиноким женщинам. 27 марта в секс-шопах появится «Вертикаль Джигурды» — слепок его «физического фаллоса, отражающий духовную сущность».