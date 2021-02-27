Доктор Комаровский раскрыл самые вредоносные способы укрепить иммунитет

Москва, 27 февраля. Многие россияне на фоне резких климатических скачков жалуются на ослабленный иммунитет. Какие способы его укрепления действительно эффективны, рассказал врач Евгений Комаровский.

Самыми эффективными способами специалист назвал полноценный сон, умеренные занятия спортом и отказ от пагубных пристрастий, таких как курение и распитие спиртных напитков. Существенную роль в укреплении иммунитета играет вакцинация, правильно сбалансированный рацион питания и положительный настрой.

К самым вредоносным способам улучшить защиту организма доктор отнес употребление БАДов и элеутерококка, а также прием эхинацеи и иммуномодуляторов. Нулевой эффект ждет и тех, кто решил использовать для этого амулеты от вирусов и гомеопатию. Лук и чеснок, к удивлению многих россиян, тоже не обладают необходимыми свойствами, поделился Комаровский.

Недавно стало известно, что дефицит витамина B6 повышает риск развития тяжелых форм COVID-19 у пациентов. Это связано с ослаблением иммунитета, которое неизбежно при нехватке конкретного адермина, заявили ученые Университета Хиросимы в Японии.