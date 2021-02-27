Xiaomi презентовала беспроводные наушники Redmi AirDots 3

Пекин, 27 февраля. Китайский производитель Xiaomi представил бюджетные TWS-наушники AirDots 3. Новинка получила улучшенные характеристики и множество полезных функций.

Дизайн AirDots 3 почти не отличается от предшественника AirDots 2. Разработчики обновили версию Bluetooth до 5.2, что позволило улучшить качество соединения. Наушники получили поддержку кодека aptX для повышения качества звука.

Время беспрерывной работы AirDots 3 без подзарядки составляет до семи часов. При использовании кейса автономность возрастает до 30 часов. Наушники оснащены функцией поддержки сенсорного управления, голосовым помощником и всплывающей анимацией.

Продажи AirDots 3 на китайском рынке стартуют уже 4 марта. Их стоимость составит 199 юаней, что в переводе на российскую валюту равняется примерно 2 тысячам рублей.

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