Отар Кушанашвили рассказал правду о «войне» с Пугачевой

Москва, 27 февраля. Журналист Отар Кушанашвили чуть окончательно не ушел из профессии еще в начале карьеры из-за конфликта с певицей Аллой Пугачевой.

О том, какие проблемы у него возникли из-за войны с Пугачевой журналист рассказал в эфире программы «Секрет на миллион», анонс выпуска которого вышел на канале НТВ.

«Уходи отсюда, пока я тебя не убила», — цитирует Кушанашвили одно из посланий того времени.

По его словам, Пугачева собиралась добиться серьезного наказания для журналиста, обвиняя его в клевете.

«Я еще не успел проснуться, а уже был уволен отовсюду. <...> Я был ублюдком, который хотел моментальной славы», — вспомнил Кушанашвили.

В итоге певица согласилась пойти на мировую. В суде журналист признал свою вину, а Примадонна отказалась от претензий, потребовав лишь извинений и поцелуя ее руки.

Ранее скандальный телеведущий нелестно отозвался о теледокторе Елене Малышевой и ее шоу «Жить здорово!», которое он назвал «домом прокаженных». По мнению журналиста, его коллега «нуждается в скорейшем лечении».

Досталось и певцу Леониду Агутину. Кушанашвили призвал не верить жалобам музыканта на трудное финансовое положение. По его словам, жалующийся на «обнищание» Агутин, улетел на отдых в Майами вместе с супругой Анжеликой Варум. Только аренда частного самолета обошлась Агутину в 70 тысяч долларов, а шестиспальный номер стоит 12 тысяч долларов за сутки.