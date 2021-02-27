Лыжники Большунов и Непряева примут участие в скиатлоне на ЧМ в Оберстдорфе

Москва, 27 февраля. Российские спортсмены Александр Большунов и Наталья Непряева выступят на Чемпионате мира по скиатлону. Об этом сообщил тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бондаренко.

Состязание пройдет в немецком Оберстдорфе. Тренер Бондаренко заявил, что лыжники находятся в хорошей форме и готовы выступить на пределе возможностей.

В спринте Большунов занял четвертое место. Непряевой пройти в полуфинал не удалось. Ее участие в турнире оставалось под вопросом, поскольку в январе она получила серьезную травму — сломала пальцы руки.

Год назад спортсменка уже выигрывала в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира в Германии. Непряева справилась с дистанцией за 3 минуты 27,08 секунды.