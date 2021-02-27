Японские ученые научились бороться со страхом с помощью денег

Токио, 27 февраля. Технология «Декодированный Neurofeedback» (DecNef) позволяет перенаправлять работу мозга для преодоления фобий и увеличения уровня смелости. Разработка принадлежит японским ученым.

Специалисты научились избавлять человека от страхов и повышать его уверенность в себе с помощью искусственного интеллекта. DecNef еще находится в зачаточном состоянии, но уже демонстрирует первые результаты.

Ученые с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии проанализировали реакцию испытуемых при виде различных изображений. Более 60 человек принимали участие в эксперименте. При ощущении страха им давали денежное вознаграждение, в итоге это действие закрепило в мозгах испытуемых положительный отклик.

«Простое действие, то есть многократное предоставление награды каждый раз, когда обнаруживается паттерн, изменяет исходную память или психическое состояние», — заметили исследователи.

Клинический психолог Николай Чадаев недавно рассказал, как бороться со страхом высоты. Причина его возникновения связана с активацией инстинкта самосохранения в неподходящий момент.