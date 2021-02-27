Правительство Швейцарии заявило о 16 умерших после прививок Pfizer и Moderna

Женева, 27 февраля. Смертельные исходы в Швейцарии после прививки от коронавируса были зафиксированы в 16 случаях. Об этом сообщило агентство по терапевтической продукции Swissmedic.

Агентство изучило 364 уведомления о побочных явлениях после вакцинации от COVID-19. Согласно сообщению, 199 уведомлений касались вакцины, которую разработала американская Pfizer и немецкая компания BioNTech, а 154 — препарата компании из США Moderna.

В 95 случаях после прививки потребовалась госпитализация привитых граждан. Они жаловались на головную боль, аллергию и COVID-19, которым заболевали после прививки.

В 16 случаях после использования препарата были зарегистрированы смертельные исходы. Пациенты скончались «по прошествии более или менее длительного промежутка времени». Возраст людей в среднем составлял 86 лет. Некоторые из них имели другие заболевания.

Недавно научный журнал The Lancet признал российскую вакцину «Спутник V» более эффективной, чем американо-немецкий препарат от компаний Pfizer и BioNTech, передает infox.ru. Действенность вакцины, разработанной в РФ, составила 91%, а разработки Pfizer — 85%.