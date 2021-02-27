FDA может разрешить использование вакцины Johnson & Johnson в США

Вашингтон, 27 февраля. Консультативный совет экспертов при медицинском регуляторе FDA проголосовал за использование вакцины Johnson & Johnson в США. Окончательное решение может быть принято в субботу.

Вакцина Johnson & Johnson станет уже третьим препаратом, используемым в США для прививочной кампании от COVID-19. Две предыдущие вакцины разработали компании Pfizer и Moderna.

FDA 27 февраля планирует выдать разрешение на применение вакцины Johnson & Johnson на «экстренных» основаниях. Члены консультативного совета пришли к выводу, что потенциальная польза от вакцины перекрывает возможные риски от ее использования.

Производством вакцины занимается компания Janssen Pharmaceutica, входящая в концерн Johnson & Johnson. Ее действие основано на использовании простудного вируса и влиянии на спайковый белок на поверхности вируса.

Осенью прошлого года Johnson&Johnson приостановила испытания своей вакцины после смерти одного из добровольцев. Однако 23 октября компания получила разрешение на возобновление исследований.