Вагаев стал обладателем титула ACA в полусреднем весе

Москва, 27 февраля. Реванш полусредневесов Мурада Абдулаева и Абубакара Вагаева закончился победой последнего и объявлением имени нового чемпиона АСА.

Турнир по смешанным единоборствам АСА 118 завершился в Москве. Главным событием вечера стали реванш и чемпионство Абубакара Вагаева.

Бой, который длился пять раундов, завершился победой Вагаева единогласным решением судей (50:45, 50:45, 50:45). Боец стал новым чемпионом промоушена в полусреднем весе. Он взял у Абдулаева реванш за поражение на турнире WFCA 53 в октябре 2018 года.

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