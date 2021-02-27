Март принесет тепло в центр европейской части России

Москва, 27 февраля. В центре европейской части России весна начнется с теплой погоды, но к концу первой недели месяца может похолодать. Прогноз составили в Гидрометцентре РФ.

В первый день весны небо будет облачным, но с прояснениями, осадков не ожидается. Температура ночью может опуститься до минус десяти градусов, а днем будет находиться на уровне плюс один-три градуса. На дорогах — сильная гололедица, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд РИА Новости.

Теплая погода может сохраниться первые четыре дня марта. Температура воздуха будет на пять градусов выше статистических значений. Небо будет облачным, ожидаются слабые осадки. Вильфанд предупредил, что, возможно, к концу рабочей недели тепло спадет и температура будет варьироваться в пределах нормальных значений: днем от ноля до минус пяти градусов, ночью от минус трех до минус восьми градусов.

Весна принесет потепление и в несколько регионов Сибири. Ранее Роман Вильфанд рассказал о погоде в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, которая ожидается в начале марта.