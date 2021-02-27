Жора Крыжовников назвал причину затянувшегося конфликта с Буруновым

Москва, 27 февраля. Сотрудничество режиссера Жоры Крыжовникова и актера Сергея Бурунова в фильме «Родные» стало неожиданностью для многих: в кинокругах давно известно о затянувшимся конфликте звезд.

Будучи еще новичком в сфере кино Крыжовников оттачивал мастерство в телешоу, работая, в том числе, над проектом «Большая разница». Тогда-то, как выяснилось, и не заладились отношения с главной звездой шоу Буруновым.

«Когда я был начинающим режиссером, мы поссорились. Он меня публично критиковал на съемках «Большой разницы». Я обиделся, и мы несколько лет не разговаривали», — признался режиссер в интервью на YouTube-канале «Юзефович».

Теперь ситуация изменилась. Недавно состоялась премьера фильма «Родные», в котором главную роль исполнил Бурунов, а сценаристом и продюсером выступил Крыжовников. По словам последнего, за минувшие годы он переоценил полученный опыт и теперь совершенно иначе относится к конфликту, произошедшему много лет назад.

«Начинающий режиссер не может не столкнуться с сопротивлением уже состоявшихся артистов. С группой проще, потому что они все равно натренированы соучаствовать в процессе, а артисты должны почему-то слушать, что-то делать, а если это ерунда какая-то… Поэтому я понял, что это был естественный момент, который надо принять. И перестал обижаться. Я отпустил обиду, как голубя», — рассказал он.

С чем режиссер не может мириться, так это с рецензиями критиков. В частности, у него никогда не возникало желания подружиться с блогером Евгением Баженовым, публикующим критические обзоры под псевдонимом BadComedian. Евгений неоднократно очень жестко отзывался о работах Крыжовникова.

«Сотни людей мне незнакомых пришли ко мне в соцсети писать матерные комментарии и проклятия. Они внутренне оправданы, тем что им разрешили быть хамами. Я не смотрел ни один обзор BadComedian про себя принципиально. Я раньше посмотрел кусочек, но мне стало скучно. Вообще, не читаю рецензии. Хочу сам выработать отношение к другим фильмам, поэтому не читаю критику. Скорее, посмотрю десять минут фильма и пойму, интересно мне или нет, чем слушать пересказ», — сообщил он.

По сюжету фильма «Родные», главный герой в исполнении Бурунова решает воплотить в жизнь свою давнюю мечту и исполнить на Грушинском фестивале песню собственного сочинения. Вместе с членами семьи мужчина отправляется в путешествие через всю страну. Кроме Бурунова в фильме снимались певица Монеточка (для нее роль стала дебютом в большом кино), Ирина Пегова, Катерина Беккер, Семен Трескунов, Никита Павленко, Анна Уколова и Сергей Шакуров.

За первые два дня проката картина собрала почти 50 млн рублей. К сегодняшнему дню сборы превысили 336 млн рублей.