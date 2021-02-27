Компания Apple выпустит «революционный» iPhone в 2021 году

Купертино, 27 февраля. Глава Apple Тим Кук пообещал поклонникам «яблочных» гаджетов и всему миру продемонстрировать «совершенно захватывающие вещи», но не уточнил какие именно.

Компания завершила ежегодную встречу акционеров, в ходе которых Кук представил анализ работы предприятия, проделанной в 2020 году. Гендиректор Apple также ответил на вопросы о возможных корпоративных слияниях, влиянии пандемии коронавируса на выручку и качестве работы поставок. Несмотря на отсутствие конкретики об изменениях в компании, Кук пообещал выпустить принципиально новый iPhone.

С 2017 года модели смартфонов Apple придерживаются единого стиля во внешнем оформлении. Особое внимание многих пользователей гаджетов привлекает большой по современным меркам вырез в центральной области верхней зоны экрана. Там находятся датчики камеры, системы идентификации FaceID и динамик.

Несмотря на какие-то недочеты моделей или недовольства клиентов, смартфоны от Apple сохраняют за собой лидерство в списке самых продаваемых гаджетов в мире. Самым популярным смартфоном у покупателей в 2020 году стал iPhone 11.