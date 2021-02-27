Ортопед Девицев назвал способ обезопасить стопы ног от деформации

Москва, 27 февраля. Форма стоп с возрастом изменяется, иногда эта деформация становится причиной появления боли и проблем с опорно-двигательным аппаратом.

Стопы увеличиваются в ширине и становятся более «распластанными», отметил ортопед-травматолог клиники «Чайка» Антон Девицев. На процесс деформации влияет как наследственность, так и обувь, которую носит человек, передает радио Sputnik.

«Сейчас процент качественной обуви значительно выше, как и ее доступность. Но часто мы по молодости «убиваем» ноги, а потом думаем, почему они распластались. Важно подбирать качественную обувь, но главное, чтобы вам в ней было комфортно», — рассказал врач.

Ортопедическая обувь и стельки не могут вернуть стопу в первоначальный вид, они могут лишь облегчить болевые ощущения. В качестве профилактики изменения формы стопы стоит чаще ходить босиком по пересеченной местности.

При легких болях в ногах стоит насторожиться. Незначительный дискомфорт нельзя игнорировать, поскольку он может свидетельствовать о повышенном сахаре в крови. Покалывание в нижних частях конечностей называют первым признаком развития диабета.