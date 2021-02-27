Модельер Юдашкин впервые рассказал о борьбе с раком

Москва, 27 февраля. Народный художник РФ, модельер Валентин Юдашкин решился откровенно рассказать о лечении рака. По словам заслуженного деятеля искусств РФ, теперь он строит планы не на годы, а только на кварталы.

В интервью Наталье Синдеевой в программе «Живете сегодня все» Юдашкин признался, что впервые открыто говорит о своем заболевании. И решился он на это лишь потому, что его слова, возможно, смогут помочь людям, оказавшимся в похожей ситуации.

Модельер признался, что всегда тщательно следил за своим здоровьем и ежегодно отправлялся на обследование в одну из лучших клиник Лос-Анджелеса. Лишь однажды, в 2016 году, он пропустил очередной check-up. И как раз в тот момент начались головные боли. Когда они усилились, модельер позвонил в клинику, и ему посоветовали обратиться в центр имени Бурденко, где впоследствии ему поставили неутешительный диагноз.

«Тогда наш величайший академик говорит мне: «Можете сесть на стул». Он сказал так и так, посоветовал искать кого-то, ведь в голове уже были метастазы. Тогда стоял выбор — будем делать или нет. На мое счастье попался академик Давыдов со словами: «Будем делать», — вспоминает Юдашкин.

Обследование показало, что заболевание стремительно развивается. Первым очагом был рак почки, но врачи нашли метастазы в головном мозге.

«Видимо это произошло за год. Главное, что врачи видели эту историю: все же в компьютерах есть. Но они думали, что это возрастное», — рассуждает модельер.

Юдашкин признался, что тяжелее всего для него было рассказать родным о своей проблеме. Они восприняли новость спокойно, что позволило модельеру вернуться к работе. После прохождения курса лечения он старается еще более тщательно следить за своим здоровьем.