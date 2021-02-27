Власти Салехарда пообещали установить 12 теплых остановок

Салехард, 27 февраля. Сотрудники администрации Салехарда сообщили об установке новых остановочных павильонов. Еще 12 комплексов появятся в городе до конца 2021 года.

Новые теплые остановки появятся в тех местах, где отмечается высокий поток пассажиров. В апреле текущего года четыре комплекса появятся по ул. Республики рядом с продуктовым магазином, на той же улице рядом со второй школой, на остановке «ОВД» по ул. Зои Космодемьянской и по ул. Свердлова рядом с городской мэрией.

Месторасположения остальных восьми павильонов определят жители Салехарда с помощью голосования. Новые остановки оснастят системой видеонаблюдения для моментального реагирования правоохранителей на случай ЧП, пишет Infox.

Еще одно новшество появилось на днях в Салехарде. Там вводят Единую картографическую систему для работы снегоуборочного геосервиса. Желающие смогут отследить маршруты уборки и увидеть количество спецтехники, которая расчищает улицы.