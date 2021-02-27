Жителям Чехии запретят покидать районы своего проживания

Прага, 27 февраля. Власти Чехии с 1 марта усилят меры по борьбе с распространением COVID-19. Новые ограничения коснутся передвижения жителей между районами страны.

Соответствующее заявление сделал чешский премьер-министр Андрей Бабиш. В связи с ростом числа новых случаев коронавируса гражданам запретят покидать районы своего проживания. Ограничительные меры планируется ввести на три недели.

Исключение составят только поездки на работу и с целью оказания помощи членам семьи. Вместе с этим Бабиш предложил объявить в стране режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Ситуация с распространением коронавируса ухудшается и на территории Бразилии. Четыре бразильских штата объявили о введении новых ограничительных мер из-за увеличения числа новых пациентов с COVID-19.