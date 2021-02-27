Звезда WWE Пол Левек заявил о готовности драться с Илоном Маском на Марсе

Вашингтон, 27 февраля. Основателю Tesla и SpaceX Илону Маску бросил вызов на бой звезда WWE Пол Левек. Спортсмен предложил миллиардеру провести поединок на Марсе в любое время.

Рестлер захотел вступить в схватку после того, как Маск рассказал о планах колонизации Красной планеты. Спортсмен предложил провести ежегодное шоу Wrestlemania на Марсе.

«Илон, ты многого добился, это здорово, но пора спросить себя — кого ты побил в своей жизни? Ответ — никого», — заявил Пол Левек.

Недавно Маск потерял 15 миллиардов долларов за сутки, а вместе с ними — звание богатейшего человека на планете. Обвал акций Tesla уменьшил состояние бизнесмена на 8,6% до 183 миллиардов долларов.