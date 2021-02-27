Стали известны подробности о недвижимости супруги Зеленского в Крыму

Симферополь, 27 февраля. Жена президента Украины Владимира Зеленского продолжает исправно оплачивать коммунальные услуги за недвижимость в Крыму. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Жилье в России вполне может пригодиться на случай, если придется искать политическое убежище, предположил Аксенов. При этом у семьи главы государства нет видимых преимуществ для предоставления гражданства РФ: наличие имущества в Крыму на этом никак не сказывается.

«Могу сказать, что жена г-на Зеленского до сих пор является владельцем имущества на территории республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет», — заявил он в эфире телеканала «Россия-24».

Громкие заявления Киева о так называемой реинтеграции полуострова «пропитаны» абсурдом и лицемерием. Жители Крыма являются полноправными гражданами России и они не нуждаются в заботе Зеленского, отметил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.