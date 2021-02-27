Сын Елены Яковлевой эмоционально ответил на обвинения в издевательствах над животными

Москва, 27 февраля. Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных попал в скандал после того, как решил взять из приюта четырех котов. Мужчину и его девушку Светлану Кулишенко обвинили в издевательствах над животными.

Девушка-волонтер из приюта для животных обвинила неординарную пару в истязательствах собак и котов, ознакомившись с их страницами в Instagram. Свой пост она опубликовала в соцсети, призвав никогда не отдавать в руки паре питомцев.

«В их семье есть еще и собака, которую бьют и дергают за яйца, потому что она не слушается. Я предложила кинолога, на что в беседу вклинился парень и стал писать мне оскорбительные голосовые про то, куда мне идти и какая я убогая. <…> Запомните и никогда не отдавайте им животных!» — возмущается зоозащитница.

Шальных пришел в бешенство от публикации. В сторис на своей странице в соцсети он показал котов, которые живут в его квартире. Поглаживая одного из них, он признался, что действительно нагрубил девушке, но для этого была причина: все, что заявляет волонтер, по его словам, наглая ложь.

По словам Шальных, в первый день после публикации этого поста он даже был готов извиниться за грубые слова, поскольку перегнул палку, но теперь не собирается идти на попятную. Больше всего его возмутил тот факт, что девушка опубликовала личные данные пары, в частности, номер мобильного телефона.

«Мы скорее сами сдохнем, чем позволим себе что-то нехорошее сделать по отношению к собакам и кошкам. Оправдываться нам не за что», — подчеркнул он.

Как относится Шальных к своим домашним питомцам, можно судить по его странице в Instagram. Из всех фотографий фактически там есть только снимки из спортзала и фото его котов.

Светлана в комментариях в соцсети была не менее категорична. Она сообщила, что уже посоветовалась с юристами. Если зоозащитница не удалит свой пост, пара намерена требовать этого через суд. Девушке она посоветовала ознакомиться со статьями о кибертравле и клевете.