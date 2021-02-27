Дефицит витамина B6 повышает риск развития тяжелых форм COVID-19

Токио, 27 февраля. Нехватка в организме витамина B6 может привести к ослаблению иммунитета и повышенной восприимчивости к вирусам. К такому выводу пришли ученые Университета Хиросимы в Японии.

Прием витамина положительно влияет на состояние пациентов, страдающих гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом. Активные вещества адермина нейтрализуют воспалительные процессы, а также сокращают число инфламмасом, которые отвечают за побуждение воспалительного ответа.

Уровень содержания B6 сокращается у пациентов с хроническим воспалением, ожирением, диабетом и сердечными нарушениями. При вышеуказанных диагнозах риск развития тяжелых форм COVID-19 возрастает в несколько раз.

Американские ученые из Университета Тафтса определили четыре заболевания, при которых увеличивается угроза возникновения осложнений у зараженных коронавирусом. К ним относятся: гипертония, диабет, сердечная недостаточность и избыточный вес. Более 60% из 900 тыс. пациентов страдали от вышеперечисленных диагнозов.