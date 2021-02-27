Список пяти самых дорогих домов российских звезд появился в Сети

Москва, 27 февраля. Замок певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина считается самым выдающимся жилым строением в Подмосковье. Его площадь составляет 2,3 тысячи квадратных метров.

Вокруг особняка в деревне Грязь ходят легенды. Некоторые говорят, что он был построен незаконно, а шпили на крыше создают тень на участках соседей. Туристы приезжают в это место, чтобы хоть издалека посмотреть, где живет Примадонна. Площадь земли, на которой располагается замок, составляет один гектар. По некоторым сведениям, дом был построен за 10 миллионов долларов.

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков живет в четырехкомнатной квартире в центре Москвы. Эти апартаменты он получил в подарок от звездной бабушки на свадьбу. Точная стоимость этого жилья неизвестна, но цены на квартиры в доме на Минской улице составляют от 50 до 130 миллионов рублей.

Самым дорогим артистом на российской эстраде считается певец Стас Михайлов. Живет он в соответствующем особняке на Рублевке, стоимость которого около 1 миллиона евро. Интерьер дома музыканта выполнен в классическом стиле с большим количеством роскошных элементов.

Не менее дорогостоящим особняком владеет «король поп-сцены» Филипп Киркоров. Воздух в Мякининской пойме, где расположено его поместье, считается самым чистым в Подмосковье. Стоимость дома составляет 12 миллионов долларов. Его интерьер выполнен в ярком стиле фьюжн.

Особой вычурностью отличается особняк балерины Анастасии Волочковой. Дом украшен ее многочисленными портретами и деталями с балетной тематикой. Артистка приобрела его за 120 миллионов рублей.

Ранее Филипп Киркоров показал свой роскошный особняк в Майами. Артист владеет собственным домом в США уже много лет.