Вольф Мессинг выделил пять самых счастливых знаков зодиака

Москва, 27 февраля. Представителям пяти созвездий привычные дела даются особенно легко, и они всегда остаются в хорошем настроении. Эти знаки зодиака когда-то назвал советский менталист Вольф Мессинг.

Овны умеют радоваться обычному распорядку дня, в который входят работа и дом. Рожденные под этим знаком любят все делать планомерно и особенно ценят семью, передает Infox. В этом на них похожи Девы, которые обожают строить планы и знают события наперед. Лишенная нежелательных сюрпризов жизнь делает представителей этого знака особенно счастливыми.

Львы обожают быть в центре внимания, общение с людьми приносит им огромное удовольствие. Стрельцы — настоящие романтики, они делают все, что их душе захочется, обожают путешествия, развлечения и часто вступают в неожиданные связи. Водолеи отличаются способностью радоваться даже не в самое оптимистичное время. Они живут для своей семьи, благополучие которой становится мерилом их счастья.

Однако счастье доступно не только этим пяти представителям зодиакального круга. Астролог Елена Данилова рассказала, представители каких знаков зодиака в марте встретят свою любовь.