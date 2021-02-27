Асмус рассказала, как на съемках ее заразили «16 видами клещей»

Москва, 27 февраля. Актриса Кристина Асмус поделилась неприятными воспоминаниями о начале своей кинокарьеры, когда съемки окончились для нее серьезным заражением.

На своей странице в Instagram Асмус сообщила, что несколько дней «снималась в павильоне на шоссе Энтузиастов». И место это для нее особое, поскольку связано сразу с несколькими событиями, резко изменившими ее жизнь.

Здесь проходили съемки сериала «Интерны», ставшего трамплином в карьере актрисы, и фильма «Zолушка».

«И там столько всего было.... И первая большая роль, и взрыв популярности. Страстная любовь, переросшая в дружбу с коллегой. И головокружительные для студентки гонорары, и медные трубы», — рассказала Асмус.

Однако далеко не все события, происходившие в этом павильоне, навивают артистке приятные воспоминания.

«В этом самом месте меня (через общие кисти) заразили 16 видами клещей, после чего кардинально изменилась моя жизнь. И я уже 11 лет не умываюсь водой и не пользуюсь кремом», — поделилась Асмус.

В комментариях актриса продолжила общение с поклонниками, рассказав немного подробнее о происшествии. Одна из подписчиц поинтересовалась, как именно актриса узнала, что заразились клещами.

«У меня были такие волдыри на лице, что меня снимать не могли. Обследовалась серьезно и лечилась год всем, чем только можно. Пока не встретила обыкновенный хлор», — ответила Асмус.

Других пользователей заинтересовало, как же тогда Кристина ухаживает за кожей, если, по ее словам, не использует воду и кремы.

«Ничем. Хлоргексидином только. И когда съемки минеральную пудру наношу (когда съемок нет, только корректор под глаза и все). Смываю макияж молочком. Когда макияжа нет, только протираю лицо мед. спиртом на ночь», — уточнила она.

Недавно актриса рассказала, что получила травму на съемках драмы «Декабрь» режиссера Клима Шипенко, где она исполняет роль танцовщицы Айседоры Дункан. Утром 15 февраля Асмус прибыла в Москву. Сразу с поезда актриса отправилась на съемки и разбила губу во время работы.