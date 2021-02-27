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Асмус рассказала, как на съемках ее заразили «16 видами клещей»

Асмус рассказала, как на съемках ее заразили «16 видами клещей»

Москва, 27 февраля. Актриса Кристина Асмус поделилась неприятными воспоминаниями о начале своей кинокарьеры, когда съемки окончились для нее серьезным заражением.

На своей странице в Instagram Асмус сообщила, что несколько дней «снималась в павильоне на шоссе Энтузиастов». И место это для нее особое, поскольку связано сразу с несколькими событиями, резко изменившими ее жизнь.

Здесь проходили съемки сериала «Интерны», ставшего трамплином в карьере актрисы, и фильма «Zолушка». 

«И там столько всего было.... И первая большая роль, и взрыв популярности. Страстная любовь, переросшая в дружбу с коллегой. И головокружительные для студентки гонорары, и медные трубы», — рассказала Асмус.

Асмус рассказала, как на съемках ее заразили «16 видами клещей»

Однако далеко не все события, происходившие в этом павильоне, навивают артистке приятные воспоминания.

«В этом самом месте меня (через общие кисти) заразили 16 видами клещей, после чего кардинально изменилась моя жизнь. И я уже 11 лет не умываюсь водой и не пользуюсь кремом», — поделилась Асмус.

В комментариях актриса продолжила общение с поклонниками, рассказав немного подробнее о происшествии. Одна из подписчиц поинтересовалась, как именно актриса узнала, что заразились клещами.

«У меня были такие волдыри на лице, что меня снимать не могли. Обследовалась серьезно и лечилась год всем, чем только можно. Пока не встретила обыкновенный хлор», — ответила Асмус.

Других пользователей заинтересовало, как же тогда Кристина ухаживает за кожей, если, по ее словам, не использует воду и кремы.

«Ничем. Хлоргексидином только. И когда съемки минеральную пудру наношу (когда съемок нет, только корректор под глаза и все). Смываю макияж молочком. Когда макияжа нет, только протираю лицо мед. спиртом на ночь», — уточнила она.

Асмус рассказала, как на съемках ее заразили «16 видами клещей»

Недавно актриса рассказала, что получила травму на съемках драмы «Декабрь» режиссера Клима Шипенко, где она исполняет роль танцовщицы Айседоры Дункан. Утром 15 февраля Асмус прибыла в Москву. Сразу с поезда актриса отправилась на съемки и разбила губу во время работы.

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