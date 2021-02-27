Посетитель оперы ударил Николь Кидман по лицу во время спектакля

Вашингтон, 27 февраля. Голливудская актриса Николь Кидман получила по лицу программой спектакля. Инцидент произошел во время похода звезды в Сиднейскую оперу.

Николь Кидман отправилась в оперу вместе со своим мужем Китом Урбаном. Супруги насладились спектаклем, после чего встали и начали хлопать в ладоши. Однако действия артистов не понравились одному из посетителей оперы. По словам Урбана, стоявший позади него мужчина ударил актрису по лицу.

«Я оглянулся и увидел, что несколько человек встали, и подумал: «О, я тоже встаю». А потом мужчина позади меня просто ударил Ник программой спектакля», — рассказал кантри-певец.

Произошедшее сильно огорчило Урбана, однако он решил не вмешиваться в конфликт. Музыкант пояснил, что мужчина ударил Кидман из-за того, что она начала аплодировать после спектакля.

Неприятный инцидент произошел в начале этого года. В итоге конфликт между актрисой и посетителем спектакля закончился приездом в оперу сотрудников правоохранительных органов.

Голливудская звезда Энн Хэтэуэй ранее рассказала об ожесточенной борьбе за роль в фильме «Дьявол носит Prada». Вместе с ней на роль в киноленте претендовали еще восемь талантливых актрис.