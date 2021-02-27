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Посетитель оперы ударил Николь Кидман по лицу во время спектакля

Посетитель оперы ударил Николь Кидман по лицу во время спектакля

Вашингтон, 27 февраля. Голливудская актриса Николь Кидман получила по лицу программой спектакля. Инцидент произошел во время похода звезды в Сиднейскую оперу.

Николь Кидман отправилась в оперу вместе со своим мужем Китом Урбаном. Супруги насладились спектаклем, после чего встали и начали хлопать в ладоши. Однако действия артистов не понравились одному из посетителей оперы. По словам Урбана, стоявший позади него мужчина ударил актрису по лицу.

«Я оглянулся и увидел, что несколько человек встали, и подумал: «О, я тоже встаю». А потом мужчина позади меня просто ударил Ник программой спектакля», — рассказал кантри-певец.

Произошедшее сильно огорчило Урбана, однако он решил не вмешиваться в конфликт. Музыкант пояснил, что мужчина ударил Кидман из-за того, что она начала аплодировать после спектакля.

Неприятный инцидент произошел в начале этого года. В итоге конфликт между актрисой и посетителем спектакля закончился приездом в оперу сотрудников правоохранительных органов.

Голливудская звезда Энн Хэтэуэй ранее рассказала об ожесточенной борьбе за роль в фильме «Дьявол носит Prada». Вместе с ней на роль в киноленте претендовали еще восемь талантливых актрис.

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