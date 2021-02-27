Воспитатели детского сада — едва ли не главные люди в жизни каждого родителя, чей ребенок посещает дошкольные учреждения. Именно с ними малыши проводят большую часть дня, занимаются, гуляют, учатся. От их опыта, знаний и душевных качеств во многом зависит то, как быстро дети освоятся в новой для себя обстановке, приучатся к дисциплине и смогут ли выстроить отношения в коллективе. Задача воспитателя состоит не только в том, чтобы проследить, что его подопечные одеты, обуты, накормлены и находятся в безопасности, но и в том, чтобы утешить заскучавшего без мамы кроху, угомонить самых непоседливых и вовремя погасить назревающий конфликт.

Все мы понимаем важность и нужность этой прекрасной, но такой сложной и ответственной профессии, поэтому в преддверии Международного женского дня так хочется порадовать любимых воспитателей и нянечек. Одни предпочитают доверить выбор подарков родительскому комитету и участвуют в покупке лишь материально, другие любят все держать под контролем и сами решают, что подарить на 8 марта лично от себя. Оба варианта вполне имеют право на жизнь и зависят от вашего желания и материальных возможностей.

Чтобы подарок наверняка пришелся по душе и не смутил одариваемого, необходимо соблюдать несколько простых правил:

Не дарите слишком дорогие подарки — это может выглядеть как взятка и поставит воспитателя в неловкое положение перед коллегами и родителями;

Избегайте слишком личных подарков, вроде косметики, духов, постельного белья или одежды. В крайнем случае, ограничьтесь приобретением подарочного сертификата в соответствующий магазин.

Про «живые» подарки и говорить нечего, верно? Всем давно известно, что сюрпризы в виде животных или рыбок — это табу! Даже насчет комнатных цветов стоит 10 раз подумать, а уж если точно уверены, что воспитатель обрадуется новому представителю флоры на своем подоконнике, не забудьте позаботиться о покупке горшка с функцией автоматического полива.

Старайтесь не дарить слишком уж банальные вещи, вроде тысячной кружки с тюльпанами. Такой презент выглядит так, будто даритель не хотел особо «заморачиваться» и схватил с полки первый попавшийся предмет. К тому же велик риск, что у воспитателя их уже целая коллекция.

Перед покупкой постарайтесь выяснить как можно больше о том, чем увлекается и что любит воспитатель вашего ребенка, тогда сделать выбор и угадать с подарком будет гораздо проще.

Идеи подарков воспитателям по версии ФАН

Если вы до сих пор не придумали, что подарить воспитателям на 8 марта, предлагаем вашему вниманию наш список идей. Надеемся, пригодится. Для вашего удобства подарки мы сгруппировали в зависимости от сферы интересов.

Для рукодельниц

Творчество делает нашу жизнь интереснее и насыщеннее, помогает расслабиться после тяжелого трудового дня и побыть наедине с собой, что очень важно для человека, который проводит дни напролет в компании пары десятков кричащих и бегающих детей. Кроме того, многие из таких подарков могут стать отличным украшением интерьера и сувениром для близких.

Наборы для творчества . Включают в себя все необходимое для вышивания, создания алмазной мозаики или бижутерии, картин из бисера, валяния из шерсти, шитья и других видов рукоделия. Благодаря подробным инструкциям с такой работой справится даже новичок.

Скрапбукинг — очень популярный нынче вид прикладного искусства. В дословном переводе с английского это слово означает «книга из вырезок». С помощью различных специальных приспособлений и декоративных элементов можно своими руками создать фотоальбом, блокнот или открытку с уникальным дизайном. В магазинах представлен огромный выбор заготовок и принадлежностей для скрапбукинга как для начинающих, так и для настоящих мастеров своего дела. Набив руку, в данной технике можно выполнить практически что угодно — от подарочной коробочки до обложки на паспорт. Очень полезное умение, которое поможет в будущем сэкономить на подарках.

Картины по номерам. Научиться рисовать мечтают многие, но не все имеют достаточно возможностей, времени и сил. Отличной альтернативой курсам живописи станет набор для рисования по номерам. В комплект входит холст, натянутый на подрамник с нанесенным на него изображением и разделенным на сегменты с номерами, пронумерованные баночки с акриловой краской, кисти и крепление для будущей картины. Все цвета, оттенки и их сочетания заранее подобраны профессиональными художниками.

Шкатулка для рукоделия. Необходимая в хозяйстве вещь, в которой можно хранить спицы, клубки ниток, иголки и другие важные штуки. Симпатичный и вместительный сундучок легко найти в магазине, сделать на заказ или вовсе купить заготовку и раскрасить ее своими руками или украсить в технике декупаж вместе с детьми.

Настольная лампа. Украсит рабочее место и поможет разглядеть мельчайшие детали любимого рукоделия. Выбирайте нейтральные варианты, которые будут уместны практически в любом интерьере.

Обучение на курсах. Подарочный сертификат на посещение мастер-класса разнообразит досуг и научит чему-нибудь новому или поможет в усовершенствовании навыков. Онлайн-курс тоже вполне подойдет. Возможные варианты: гончарное мастерство, изготовление игрушек, флористика, создание витражей, рисование в технике Эбру, швейный мастер-класс.

Для кулинаров

Если точно знаете, что воспитатель ваших детей увлекается кулинарией, подарите ей что-нибудь полезное для кухни. Предлагаем разные оригинальные и бюджетные варианты подарков.

Кулинарная книга. Никогда не будет лишней на кухне и в библиотеке. Выбирайте красочные издания в твердом переплете с качественной бумагой. Желательно авторства популярных телеведущих и кулинарных блогеров, которые сейчас у всех на слуху. Дополнить такой презент можно красивым фартуком, набором хороших кухонных полотенец и другим текстилем.

Формы для выпечки. Даже если они есть на кухне, лишними точно не станут. Отдавайте предпочтение керамическим вариантам — они долговечны и выглядят солидно, и в них не стыдно подать блюдо гостям.

Разделочная доска. Всегда нужный каждой хозяйке предмет. Вариантов масса — от массивных экземпляров из дерева до наборов из нескольких досок с указанием продуктов, для которых предназначена каждая из них.

Посуда. Но не из масс-маркета, а, как говорится, «с изюминкой». Масленки, салатники, подставки под горячее, изготовленные вручную в небольших гончарных мастерских, будут не только полезны, но и наполнят дом уютом и надолго сохранят воспоминания о дарителе.

Набор пряностей в красивых емкостях. Желательно еще и на удобной подставке. Без ароматных приправ настоящему кулинару никуда.

Кулинарный мастер-класс. Даже самой умелой хозяйке всегда есть куда стремиться. Да и вряд ли человек, любящий готовить, откажется сотворить что-нибудь новенькое под руководством опытного шеф-повара, а потом отведать результаты своих трудов. Мясные деликатесы, блюда из морепродуктов, кулинарные шедевры кухонь мира, модная молекулярная кухня — выбор сертификатов огромен.

Подарки для автоледи

Вождение автомобиля давно перестало быть исключительно мужской прерогативой. Прекрасные дамы проводят также много времени за рулем, как и их супруги, и тоже получают удовольствие от процесса.

Скребок для льда с подогревом . Отличный и очень полезный подарок для хрупких женщин, который избавит от неприятной и утомительной необходимости отскребать наледь со стекла.

Автомобильный пылесос . У хорошей хозяйки порядок не только на кухне, но и в салоне автомобиля. Компактный и удобный аппарат значительно облегчит уборку внутри машины, да и дома пригодится, чтобы быстро собрать мелкий мусор, не доставая большой пылесос.

Красивая обложка для документов . Стильный аксессуар из хорошей кожи сохранит в порядке автомобильные документы и поднимет настроение своей обладательнице в пасмурный день. При желании такой подарок можно сделать именным.

Термокружка. Очень нужная вещь для любительниц горячего чая и кофе. Полезна для тех, кто всегда на бегу и не успевает насладиться любимым напитком в домашней обстановке.

Для модниц

Редкая женщина не любит принарядиться. Конечно, работа с детьми накладывает на воспитателей определенные обязательства в том, что касается стиля одежды и макияжа — на каблуках за малышней не побегаешь, да и интенсивный макияж в детском саду не слишком уместен. Но ведь наша жизнь — это не только работа, правда?

Косметическое зеркало с подсветкой. Полезный и недорогой подарок для каждой женщины, который поможет быстро привести себя в порядок практически в любой обстановке. Устройство выглядит изящно и без труда помещается в сумочку или ящик стола.

Настольный увлажнитель воздуха. Наверное, все знают, что для красоты и здоровья нашей кожи необходимо поддержание нормального уровня влажности. Обезвоженная кожа стареет быстрее, а этого никому не хочется. Отличный выход ситуации — настольный увлажнитель воздуха. Компактный прибор работает от USB или автономно (выдерживает до 10 часов без подзарядки, так что на рабочий день точно хватит) и оснащен светодиодной подсветкой. Стоит аппарат значительно дешевле обычных больших увлажнителей. Отличная находка!

Аксессуары. Палантины, шарфики, перчатки, броши, кошельки, брелоки или симпатичный ежедневник порадуют любую женщину. В межсезонье также очень актуальны зонты. Перед покупкой внимательно присмотритесь к стилю одежды, который предпочитает воспитатель, а также учитывайте возраст одариваемой.

Подарочный сертификат. Если времени на выбор подарков совсем не осталось, а дарить деньги в конверте не хочется, подумайте о приобретении подарочной карты в магазин парфюмерии и косметики. Духи и средства для макияжа — слишком личный подарок, а таким образом человек сможет купить именно то, что нужно и нравится. Даже если женщина практически не пользуется декоративной косметикой, она наверняка сможет потратить подаренные средства, например, на средства по уходу за собой, так что такой презент лишним точно не будет.

Развлечение в подарок

Один из самых оригинальных и запоминающихся вариантов, ведь положительные эмоции нужны всем без исключения.

Плавание с дельфинами . Такой подарок бюджетным не назовешь, зато впечатлений он оставит на всю жизнь. Дельфины — удивительные существа, способные снимать стресс и лечить болезни. Если «скинуться» всем коллективом, получится не так уж и дорого.

Мастер - класс по фотографии или позированию. Фотографироваться или позировать фотографу любят практически все. Урок от профессионала станет отличным подарком и, возможно, положит начало новому увлечению.

Чайная церемония . Идеальное мероприятие для истинных ценителей древнего напитка даст возможность поучаствовать в процессе приготовления и дегустации чая по всем правилам.

Культурный досуг. Билеты в театр на хороший спектакль, поход на выставку или интересную экскурсию — замечательный способ провести выходные с удовольствием и пользой.

Вкусные подарки

Вкусно поесть любят, пожалуй, даже те, кто строго придерживается принципов здорового образа жизни и правильного питания. Когда еще баловать себя как не в праздники?

Порадуйте любимого воспитателя набором деликатесов в красивой корзине или закажите у проверенного кондитера нарядный торт, капкейки или другие сладости ручной работы.

Какой бы из предложенных подарков вы ни выбрали, дорогой или бюджетный, традиционный или оригинальный, от себя лично или от группы, главное, чтобы он был сделан от всей души, а не «потому что надо». Не забудьте про букет цветов (самые популярные на 8 марта — это, конечно, тюльпаны и мимоза, но отнюдь не возбраняется проявить фантазию и составить собственную композицию) и обязательно приложите к подарку открытку с добрыми пожеланиями. Лучше, если она будет сделана своими руками. Сами воспитатели рассказывают, что самое ценное и запоминающееся — это поделки от любимых воспитанников.

Чтобы вам было легче определиться, что подарить воспитателю на 8 марта, мы попросили знакомых мам рассказать о своем опыте. Итак, отзывы родителей:

Елена, мама Олеси: «Нам с дочкой очень повезло. У нас совершенно замечательные воспитатели. Каждый день Олеся бежит в сад с удовольствием и очень любит Елену Александровну и Ирину Валерьевну. На каждый праздник мы с ней вместе делаем поделки. В этот раз это будут аппликации из фетра в виде мимозы. А от группы родители все вместе делают общий сюрприз, например, подарочный сертификат».

Дарья, мама Вани: «Сын не любитель творчества, зато в свои 6 лет неплохо умеет писать, поэтому я покупаю открытку, а он ее подписывает. Еще в этом году подарим букет тюльпанов и красивую вазу».

Ольга, мама Жени, Пети и Риты: «С тремя детьми в офисе особо не поработаешь — то больничные, то секции, то заботы по дому. Поэтому я решила стать домашним кондитером. Делаю торты и пирожные на заказ. Конечно, не оставляю без внимания и наших воспитателей. На 8 марта каждая получит коробочку с нарядными капкейками собственного приготовления».