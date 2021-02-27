Псаки сообщила о сроках введения новых санкций США в отношении России

Вашингтон, 27 февраля. США введут пакет новых ограничительных мер против России «в течение недель». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Российский вопрос «включает несколько компонентов», отметила представитель администрации президента США Джо Байдена. Таким образом она ответила на вопрос, стоит ли ждать новых рестрикций против РФ после заявления американского лидера о том, что США никогда не признают Крым российским.

«В течение недель, не месяцев», — заявила Псаки.

Недавно российский сенатор Алексей Пушков оценил санкции, которые вводят США и ЕС в отношении РФ. По его словам, страны не могут смириться с независимостью российской политики и ее ролью в мире. При этом санкции обходятся им «весьма дорого».