«Вопиющий шовинизм»: Жириновский обвинил Украину в создании «гитлерюгенда»

Москва, 27 февраля. Украина проводит фашистскую политику и воспитывает новый гитлерюгенд. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя предложенный Киевом закон о «коллаборационизме».

Украинские депутаты из партии «Слуга народа» предложили ввести уголовную ответственность за коллаборационизм и лишить виновных возможности занимать государственные должности на протяжении 15 лет. Законопроект уже зарегистрирован на сайте Верховной рады.

Жириновский считает, что на Украине продолжается процесс «украинизации», который был запущен большевиками еще много лет назад. Однако сейчас он получил более агрессивную форму. С принятием закона об ответственности за коллаборационизм русскоязычные украинцы лишатся возможности высказываться о России в положительном ключе или общаться с русскими в Донбассе, заявил лидер ЛДПР.

«Это пример абсолютно фашистской политики, массового нарушения прав граждан Украины», — возмутился депутат.

Жириновский призвал Еврокомиссию и Совет Европы помешать принятию этого закона. По словам депутата, европейские организации должны наложить санкции на Киев за такой «вопиющий шовинизм».

В качестве примера Жириновский напомнил о ситуации, произошедшей в одной из школ Днепра. Там старшеклассник набросился на педагога из вуза, который рассказывал об учебе в военном училище на русском языке.

«Уже сейчас в стране идет тихая гражданская война… Киев воспитывает новый гитлерюгенд. А самое страшное для нас в том, что и этот парень из Днепра тоже русский, но его заставили быть украинцем и ненавидеть русских», — заявил депутат.

С июля 2022 года на Украине начнут действовать штрафные санкции для владельцев заведений, сотрудники которых используют русский язык при общении с посетителями. Всем работникам сферы обслуживания в стране с 16 января разрешено говорить только на национальном языке. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает этот запрет грубейшим нарушением в области прав человека.