Новым Суперменом в фильме Warner Bros. может стать темнокожий актер

Вашингтон, 27 февраля. Warner Bros. решила сделать полный перезапуск «Супермена». По информации инсайдера, главного героя может сыграть темнокожий актер.

Сюжет обновленного «Супермена», как и имена предполагаемых главных актеров, держат в секрете. Джей Джей Абрамс займет место продюсера картины. С большой вероятностью, актер Генри Кавилл уже не исполнит роль Человека из стали. В предстоящем фильме главным действующим лицом может стать темнокожий супергерой с Земли-23, сообщают инсайдеры.

«Лига справедливости» была последней картиной, в которой появлялся Супермен. Кинолента, по мнению критиков, оказалась провальной. Однако у нее есть все шансы реабилитироваться с выходом версии режиссера Зака Снайдера. Релиз фильма запланирован на март этого года.

Недавно стало известно, что британский актер Генри Кавилл не появится в роли Супермена в продолжении фильма «Шазам». Об этом заявил режиссер сиквела Дэвид Ф. Сандберг.