Принц Гарри назвал причину, которая вынудила его «сбежать» от королевской семьи

Санта-Барбара, 27 февраля. Принц Гарри подробно рассказал, почему покинул Великобританию и королевскую семью.

Герцог Сассекский вместе с супругой Меган Маркл и сыном Арчи покинул Британию почти год назад. Сейчас семья проживает в городе Санта-Барбара, американского штата Калифорния. В интервью Джеймсу Кордену для его программы The Late Late Show 36-летний принц Гарри признался, что испытывал невыносимое давление в Лондоне. По его словам, он скорее отступил, чем покинул королевскую семью.

«Многие видели, какой сложной была обстановка. Мы все знаем, какой может быть британская пресса, и это уничтожало мое психическое здоровье. Я подумал: «Как мне убрать отсюда мою семью?». И поступил как любой муж и отец. Мы никогда не уходили, и, какие бы решения ни принимались на той стороне, я никогда не уйду. Я продолжу вносить свой вклад, ведь моя публичная жизнь — это служение обществу, неважно, где я буду жить», — заявил он.

При этом герцог Сассекский категорически опроверг предположения о том, что у него сложились напряженные отношения с бабушкой, королевой Елизаветой II, после женитьбы на американке Маркл. Они продолжают общаться, а монаршая особа не устает баловать своего маленького внука.

«Бабушка спросила у меня, что Арчи хочет получить на Рождество. Мег посоветовала подарить вафельницу. Бабушка прислала ее нам, и теперь Меган каждое утро печет в ней вафли на органической смеси. Каждый раз Арчи просыпается и говорит: «Вафля!» — рассказал принц Гарри.

Говоря о своей семье, Гарри поведал, что супруга ласково называет его Хазом. При этом он добавил, что решил сделать ей предложение уже на втором свидании.

Ранее стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские ждут появления на свет второго ребенка. Пара не исключила, что в случае рождения девочки, назовут ее в честь принцессы Дианы — матери Гарри.

Во вторник сообщалось, что принц Гарри может лишиться почетных военных титулов из-за решения сложить полномочия члена королевской семьи. Елизавета II раздумывает над тем, чтобы передать военные титулы другому принцу — Уильяму. Теперь Гарри и Меган больше не имеют права официально представлять ее и выполнять связанные с этим почетные обязанности.