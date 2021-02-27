Ученые США заявили о риске развития тяжелых случаев COVID-19 при ожирении

Москва, 27 февраля. Треть тяжелых случаев COVID-19 связана с ожирением, о чем свидетельствуют результаты исследования ученых из Университета Тафтса, участие в котором приняли 907 тыс. пациентов.

Риск развития осложнений растет при гипертонии, диабете и сердечной недостаточности. Подавляющее большинство (63%) пациентов страдали от вышеуказанных диагнозов. Все изученные случаи выявлены в период с февраля по ноябрь прошлого года, говорится в Journal of the American Heart Association.

Иностранные специалисты пришли к выводу, что число тяжелых пациентов было бы меньше на 352 тыс. в случае, если заболевания не были столь распространены в США. При таком сценарии больных COVID-19 госпитализировали бы на 11% реже.

Предотвратить новые случаи заражения коронавирусом в скором времени может помочь назальная форма вакцины «Спутник V». Такой способ должен подойти тем, кому инъекция противопоказана, отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.