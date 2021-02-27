Певица МакSим объяснила появление шрамов на своем лице и теле

Москва, 27 февраля. Певица Марина Максимова, известная под псевдонимом МакSим, стала все чаще появляться на публике. На этот раз она рассказала, откуда взялся шрам на ее переносице.

Долгое время МакSим не выпускала новые песни. Это связано с ДТП, в которое артистка попала в 2019 году. Из-за аварии у нее начались проблемы со здоровьем, которые сопровождались неудачами в личной жизни.

Однако несколько месяцев назад 37-летняя артистка объявила о своем возвращении. Сейчас она активно посещает различные шоу и работает над новыми хитами. Вместе с этим МакSим общается со своими поклонниками и честно отвечает на их вопросы.

Долгие годы фанатов интересовал шрам на переносице певицы. После автомобильной аварии на лице звезды появилась еще одна отметина. Сама МакSим признается, что на ее теле много шрамов. Однако ни один из них не вызывает у нее стеснения.

«Про тот, что на переносице — хотелось бы рассказать какую-нибудь красивую историю, но все банально — я просто ударилась об стол. А на лбу шрам после аварии», — честно рассказала артистка.

МакSим поразила поклонников не только своими откровениями, но и изменениями во внешности. Долгое время артистку критиковали за лишний вес, в связи с чем она решила заняться своим телом. Сейчас певица выглядит идеально и смело публикует фотографии в бикини.