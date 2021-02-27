Ученые из США объяснили зависимость здоровья человека от его настроения

Москва, 27 февраля. Оптимизм и положительные эмоции способны продлевать жизнь, а гнев, ненависть и пессимизм вызывают проблемы со здоровьем.

Плохое настроение может провоцировать сердечно-сосудистые заболевания, уменьшать шансы на выздоровление после инсульта и ухудшать когнитивные способности. Положительные эмоции стимулируют работу сердца и мозга. Состояние здоровья человека может улучшаться и от общения с жизнерадостными людьми.

Причины такой реакции организма на позитив кроются в снижении количества кортизола (гормона стресса) в организме, пояснила профессор психиатрии и медицины Гарвардской медицинской школы Джилл Голдштейн. Оптимистичное отношение к жизни укрепляет иммунную систему и улучшает выработку эстрадиола у женщин, который отвечает за работу мозга.

Кандидат медицинских наук, руководитель Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова ранее посоветовала продукты, которые могут поднять настроение. К ним относятся разноцветные продукты, кофе и какао.