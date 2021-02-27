Музей Победы дал старт патриотической эстафете в Подмосковье

Москва, 27 февраля. Военно-патриотическая эстафета Одинцовского округа «Салют Победе!» началась в Музее Победы в минувшую пятницу. В этом году ее темой стала Смоленская оборонительная операция.

Патриотическая эстафета в Одинцовском округе стала уже седьмой по счету. Она пройдет под символами клятвы партизана, гранаты и копии Знамени Победы. Все эти предметы были переданы на торжественной церемонии начала эстафеты, которая прошла в Зале Полководцев.

Во время эстафеты жители Одинцовского округа смогут принять участие в спортивных соревнованиях и играх. В рамках мероприятия пройдут тематические экскурсии, спектакли и концерты. Все участники акции сходят в гости к ветеранам и окажут им необходимую помощь.

«Юнармия» совместно с Российским движением школьников запустила первое патриотическое реалити-шоу «Защитники». Участие в нем принимают 12 несовершеннолетних россиян из разных уголков страны.