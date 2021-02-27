Поклонники и критики неоднозначно восприняли новую пластинку Земфиры

Спустя восемь лет после выхода последнего альбома Земфира Рамазанова обрадовала поклонников новым релизом. «Бордерлайн» поделил критиков и фанатов на два лагеря: восхищенные отзывы размывались удивлением и негодованием.

В новый альбом вошли 12 треков. На первый взгляд все они соответствуют названию пластики: бордерлайн означает в психиатрии пограничное расстройство личности. Как гласят открытые источники: ПРЛ характеризуется «импульсивностью, низким самоконтролем, эмоциональной неустойчивостью, высокой тревожностью и сильным уровнем десоциализации».

Долгое ожидание

Поклонников готовили к выходу альбома заранее, постоянно намекая, что он вот-вот появится. Еще в конце января подруга певицы, режиссер и актриса Рената Литвинова сообщила, что уже оценила новую работу Земфиры.

«Это гениальный альбом. И я не знаю, напишет ли она что-либо лучшее!» — написала тогда Литвинова в Instagram.

Некоторые посчитали, что именно завышенные ожидания стали причиной того, что первые отзывы о пластинке были осторожными или резко негативными.

Я не узнаю Земфиру

Пользователи делились впечатлениями от услышанного на официальных страницах Земфиры во «ВКонтакте» и Instagram. В первые часы многие подчеркивали, что не узнают своего любимого музыканта.

«Что происходит в творчестве? Я не узнаю Земфиру. Понятно, что «Остин» показан для каждого человека, живущего в своем придуманном, игрушечном мире. Редко выбирающихся людей за пределы собственных территорий, но «Таблетки», «Ок» и «Этим летом»… Почему так сильно изменился вектор творчества? Конечно, для меня она не перестанет быть «маленьким гением», но все же», — пишет в «ВК» пользователь Анжелика Волкова.

Самым частым упреком в адрес Земфиры стали обвинения в чрезмерной депрессивности альбома. Для некоторых слушателей стало невозможно слушать 12 композиций подряд, пропитанных переживаниями артистки.

«Альбом вызывает противоречивые чувства. Слишком замудренный. При этом слишком много боли, и эта боль в песнях даже начинает раздражать», — написал Эмиль Валитов.

Сложно. Ужас. Прекрасно!

Спустя некоторое время после релиза, отзывы стали более однородными. Преданные поклонники сочли новую пластинку Земфиры не просто хорошей, а по-настоящему гениальной. Больше всего положительных комментариев получили треки «Жди меня», «Пальто» и «Таблетки».

«Какой болючий, горький и трагичный альбом… Каждая песня рана или шрам… И каждая по-своему гениальна», — пишет в Instagram пользователь под ником govorismileyko.

«Сложно. Ужас. Прекрасно!» — кратно, но емко выразила настроение многих слушателей ilya.kutsenko.

Среди слушателей нашлись те, кто смог разделить с Земфирой ее переживания.

«Земфир, ни один учебник по психиатрии не способен так точно и ярко описать депрессию, как это делаешь ты в своем творчестве, — пишет mrs.august_moon. — Обидно, что нашлись люди, вылившие столько негатива, которые до сих пор ждут что-то вроде «Ромашек» и критикуют то, что не оправдает их ожидания и выходит за пределы восприятия. Ты этого точно не заслуживаешь. Я таких людей называю сенситивно неполноценными. А еще очень больно, если ты правда все это испытываешь».

Никаких примет 2021-го

Музыкальные критики пока высказывают свои мнения весьма осторожно. Но практически все они сходятся в одном: хорош ли или плох альбом, но он однозначно сложнее всего, что делала Земфира за все годы своей музыкальной карьеры.

«Но поругать не получается, а вместо этого хочется отмести скепсис в сторону, отвлечься от контекста и признать: Земфира написала действительно хороший альбом — с инструментальной безупречностью, недурственными мелодиями», — считает автор «Афиши Daily» Владимир Завьялов.

Он согласился с распространенным мнением о том, что «альбом не соответствует времени».

«Это правда: в нем нет (ну, кроме нейминга слова «абьюз») никаких примет 2021-го. Он мог выйти в посткрымскую эйфорию, в медведевскую оттепель или в самый катарсис нефтяных нулевых — и в целом никак не пошатнуть статус Земфиры как главной певицы страны», — подчеркнул Завьялов.

Музыкальный критик Илья Легостаев в беседе в интервью радио Sputnik подчеркнул, что послушать альбом Земфиры стоит хотя бы потому, что певица последовала за общим музыкальным трендом и сократила количество слов, но не потеряла целостность историй.

«Это первый альбом, где у нее слов ощутимо меньше, чем музыки. Это действительно «Бордерлайн», то есть пограничный альбом. Это предсказуемый шаг, поскольку слова у нас становятся короче, и строчек тоже становится меньше. Слушатели тяжело воспринимают, когда много информации. При этом я бы не назвал эти песни недосказанными, там заложено очень много разных смыслов. Какие-то из них могут рассматриваться как веский повод побеседовать с психоаналитиком, что совершенно нормально для поэта и автора», — поделился впечатлением музыкальный критик.

По мнению критика, среди остальных выделяются три песни альбома: «Мама», «Жди меня» и «Пальто».