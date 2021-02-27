Получасовой сон в дневное время может улучшить работу мозга

Москва, 27 февраля. Недосыпание может стать причиной проблем со здоровьем. Компенсировать недостаток отдыха можно с помощью дневного перерыва на сон.

Исследование на тему влияния сна на работу мозга было проведено шесть лет назад в Мичиганском университете. Тогда ученые выяснили, что дневной сон повышает работоспособность человека.

Заведующий отделением медицины сна, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Михаил Полуэктов согласен с результатами этого исследования. Короткий дневной сон действительно заряжает человека энергией и улучшает его производительность труда.

Однако сон в дневное время должен продолжаться не больше получаса. В противном случае он даст обратный эффект и снизит когнитивные функции мозга.

«После получаса сон углубляется, и из него уже трудно «вынырнуть» — появляется эффект инерции, когда человеку трудно проснуться окончательно», — пояснил медик в беседе с РИА Новости.

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