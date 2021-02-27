Диетологи предупредили о несовместимости некоторых продуктов

Москва, 26 февраля. Одновременное употребление некоторых продуктов может нарушать процессы пищеварения и усвоения витаминов. Определенные сочетания способны вызывать метеоризм и другие проблемы.

Огурцы и селедку нельзя запивать, так как эти продукты окисляют напиток в желудке. Молоко в сочетании с газировкой приведет к «вулкану» в животе. Нежелательно есть фрукты после плотного приема пищи, так как горячие блюда перевариваются дольше. В связи с этим фрукты начнут гнить в тонком кишечнике. Бананы, яблоки, киви лучше всего употреблять отдельно, например, в качестве полдника.

Бутерброд с маслом нельзя запивать кофе, так как последний препятствует усвоению полезных элементов из пищи. Пиво не стоит пить с арахисом, другой алкоголь — с дыней. Арбуз лучше не сочетать с солеными блюдами, чтобы избежать образования мешков под глазами и отеков.

Кандидат медицинских наук, руководитель Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова ранее перечислила продукты, которые способны сделать человека счастливее. К такой еде она отнесла шоколад, какао и фрукты.