Кардиолог Романенко оценила свойство кофе ускорять метаболизм

Москва, 26 февраля. Чашка кофе перед тренировкой положительно влияет на метаболизм. Об этом жиросжигающем свойстве напитка рассказала кардиолог Татьяна Романенко.

Кофеин угнетает фермент фосфодиэстераза, в результате чего усиливается распад гликогена. Его иначе называют источником легко используемой энергии. Этот запасной углевод используется в разных целях организма. Например, при активных тренировках.

«Распад гликогена активируется, если есть недостаток глюкозы в клетке и крови. Такое состояние развивается при голодании, физической активности и мышечной работе», — рассказала Романенко в беседе с «Аргументами и фактами».

Уровень глюкозы поддерживает печень, а кофеин тормозит фермент фосфодиэстераза и стимулирует метаболизм. Кроме того, вещество может привести к бессоннице, тахикардии, тошноте и другим проблемам со здоровьем. Оптимальная доза кофейного напитка в день — не более четырех чашек по 150 мл.

Польза свежезаваренного кофе отмечается для гипотоников. Напиток способен поднять давление и улучшить самочувствие людей на фоне погодных изменений. А гипертоникам следует пить успокаивающие напитки, например, настойку валерианы или мелиссы.