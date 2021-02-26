Влад Кадони потерял работу на ТНТ

Москва, 26 февраля. Экс-ведущий телепроекта «Дом-2» Влад Кадони объявил о своем уходе из шоу «Бородина против Бузовой»

После закрытия телестройки Кадони оставался ведущим шоу «Бородина против Бузовой» на ТНТ. В пятницу вышел последний эфир с его участием.

«Отработал последнее шоу «Бородина против Бузовой» с марта месяца оно продолжается без меня», — написал на своей странице в Instagram Кадони.

Он поблагодарил свою коллегу по «Дому-2» и программе Ольгу Бузову «за эти чудные годы совместной работы», выразив уверенность, что и после ухода из проекта они смогут сохранить «добрые отношения».

«У меня новый этап в жизни. Я открыт новым проектам, теперь ничем не сдержан и не ограничен. Но самые главные силы пока направляю на свою программу личностного роста. Готовится сайт, обязательно расскажу позже в деталях, когда он будет готов окончательно. Ищу партнеров для создания приложения», — добавил телеведущий.

Кадони добавил, что решение об увольнении «не далось сложно, в нем была необходимость».

Под постом экс-ведущего «Дома-2» первыми высказались бывшие участники телестройки.

«Хоть в название шоу ББ и нету буквы К, но все же без тебя — оно не будет таким БомБезным», — пишет в комментариях Роман Капаклы.

«Скажу откровенно и уверен, многие со мной согласятся. Как тяжело представить «Барселону» без Месси, так же тяжело представить шоу ББ без тебя. Именно там увидев твою работу, твой неподражаемый стиль, я понял, что ты телевизионный профессионал. Это потеря. А со стороны ТНТ — ошибка», — заявил Андрей Черкасов.

Ольга Бузова была краткой, лишь подписав под фото, что он и Бородина «красивые».

Телепроект «Дом-2» выходил на телеканале ТНТ с мая 2004 года по 30 декабря 2020 года и стал самым продолжительным реалити-шоу в истории. С начала года участники и поклонники проекта надеялись на возобновление шоу, однако 16 февраля 14-ти участникам, которые все еще оставались в Периметре в ожидании перезапуска, объявили о полном закрытии проекта.

Спустя сутки Ксения Бородина намекнула, что шоу все еще может получить второе рождение.