Москва, 26 февраля. Пресс-служба компании «Конкорд» готова поделиться достоверной информацией и удовлетворить любопытство представителей иностранных спецслужб о бизнесмене Евгении Пригожине.

На официальном сайте ФБР появилась информация, что за сведения о местонахождении петербургского предпринимателя Евгения Пригожина предполагается вознаграждение. Сумма составляет до 250 тысяч долларов. Ранее сотрудники внутреннего органа разведки сообщили о розыске 13 россиян, которые якобы могут быть причастны к «сговору» против США. В списках значится фамилия бизнесмена Евгения Пригожина.

Пресс-служба компании «Конкорд» иронично прокомментировала информацию о вознаграждении:

«По имеющейся на официальном сайте ФБР информации, за сведения, которые приведут к аресту Евгения Викторовича Пригожина, предлагается вознаграждение в размере до 250 тысяч долларов. ФБР разыскивает Евгения Викторовича за предполагаемое вмешательство во внутренние дела США.

Пресс-служба компании «Конкорд» готова поделиться достоверной информацией и удовлетворить любопытство представителей иностранных спецслужб. Евгения Викторовича Пригожина можно найти по адресу: город Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 7. Просим заплатить нам $250 тысяч за предоставленные сведения», — написано в сообщении пресс-службы.