Москва, 26 февраля. Мнение президента США Джозефа Байдена о принадлежности Крыма неспособно изменить исторический факт. Весь мир знает, что полуостров российский, заявил сенатор Алексей Пушков.

Глава Белого дома отказался признавать Крым российским, отметив, что США никогда не примут такую позицию. Политик заявил о намерении властей продолжить кампанию по привлечению Москвы к ответным мерам за мифическую агрессию против Киева.

«Уж точно не Байдену решать за два миллиона крымчан, в какой стране им жить. Они свой выбор сделали», — отметил парламентарий.

Несмотря на многочисленные провокации со стороны Вашингтона, американские власти не будут втягивать страну в большую войну с Россией, ибо знают, что обречены на провал. При этом правительство продолжит активно заниматься подрывной деятельностью против Москвы, считает политолог Евгений Сатановский.