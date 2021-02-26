Хейтеры устроили Яне Рудковской ликбез по хорошим манерам

Москва, 26 февраля. Интернет-пользователи окатили волной возмущения продюсера Яну Рудковскую, напомнив ей, как себя нужно вести за столом.

Супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко привыкла выставлять свою жизнь напоказ, публикую в Instagram не только кадры светских тусовок, но и семейные архивы. На этот раз Рудковская похвасталась посещением роскошного ужина Louis Vuitton.

Однако вместо восхищения модным образом продюсера в наряде от Dior, пользователи обрушили на нее лавину критики. На одном из видео Рудковская позирует фотографу сидя за накрытым столом. В какой-то момент она ставит свою сумочку на стол, чтобы освободить руки.

Подписчики не выдержали и сделали ей замечание.

«Сумку на стол не ставят», — обратила внимание пользователь под ником baryshnikova_o.

«Для деревни норм», — добавил fathim334.

«Очень странный образ: юбка не сочетается с верхом, а прическа с образом. Деревню из девушки уже не вытащить. Самое достойное украшение женщины — это мужчина. Унизительно как-то вот так ходить одной по званным обедам», — выразила свое мнение malinovskaia9340, обратив внимание на тот факт, что в последнее время Рудковская все чаще появляется в обществе без своей семьи.

«Юбка, хоть и Dior, напоминает занавеску, голову помыть видимо некогда, ну, а бесконечное жеманное кривляние на камеру просто бесит», — возмущается elina.kolesnichenko.

Ранее стало известно, что Рудковская собирается зарегистрировать бренд своего сына Александра, которого в след за родителями теперь все называют Гном Гномычем. По словам продюсера, бренд «должен принадлежать людям, которые его придумали и раскрутили».

Под товарным знаком «Гном Гномыч» можно будет производить парфюмерию, косметику, украшения, аксессуары, спортивный инвентарь и игрушки. Помимо этого, владелец бренда «Гном Гномыч» имеет возможность открыть ресторан под этим именем.