Космонавт Рыжиков сообщил о закрытии люка в отсеке модуля «Звезда» на МКС

Москва, 26 февраля. Космонавт Сергей Рыжиков доложил о закрытии люка в отсеке модуля «Звезда» на МКС, где наблюдалась утечка воздуха. Теперь давление нужно измерять каждые четыре часа.

Люк в промежуточную камеру модуля «Звезда» удалось закрыть. Давление составляет 730 мм ртутного столба. Российским членам экипажа МКС нужно отслеживать давление каждые четыре часа с помощью мановакуумметра. Об этом рассказал Рыжиков специалистам Центра управления полетами.

Трещина была обнаружена 22 января. В среду, 24 февраля, экипаж МКС временно изолировал возможные места утечки кислорода. Результаты работ станут известны после проведения дополнительной проверки герметичности корпуса переходной станции, рассказали в пресс-службе Роскосмоса.