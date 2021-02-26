NI высоко оценил возможности российских Су-27

Вашингтон, 26 февраля. Первоначальный вариант истребителя Су-27 стал по истине экспортным хитом. В наши дни он находится на вооружении многих стран, что делает его одним из главных самолетов в мире.

Самолеты Су-27 разрабатывались специально для уничтожения американских F-15. В итоге у советских конструкторов получился более быстрый и смертоносный истребитель, чем у ВВС США. Об этом сообщает журнал The National Interest, эксклюзивный перевод которого опубликовала «ПолитРоссия».

Вопреки тому, что Су-27 разрабатывался для ликвидации воздушных целей, он также показал свою эффективность как перехватчик и бомбардировщик. Истребитель сошел с конвейера и поступил на вооружение в середине 80-х годов прошлого столетия. Из-за развала Советского Союза серийное производство притормозилось и новые самолеты выходили ограниченной серией.

Конструкционные особенности истребителя обеспечили Су-27 мировую популярность. Всего было продано 809 боевых машин в разные страны. По словам американских аналитиков, этот самолет оказался чрезвычайно успешным проектом Москвы, он должен оставаться в строю и поддерживаться различными модификациями.

Недавно американский журнал The National Interest заявил о тупике в развитии «стелс» технологий. По мнению обозревателей издания, инженеры достигли потолка в этой области.