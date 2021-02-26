Адмирал ВМФ США обвинил администрацию Байдена в дезинформации

Вашингтон, 26 февраля. Адмирал ВМФ США в отставке Бретт Гиройр уличил администрацию президента США Джо Байдена в присваивании чужих заслуг в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Гиройр занимал должность помощника министра здравоохранения в администрации экс-главы США Дональда Трампа и был крайне возмущен заявлениями команды Джо Байдена о том, что у Трампа не было ни плана реабилитации страны после пандемии, ни запасов вакцины, пишет Post Millenial.

Адмирал Гиройр призвал Байдена и его администрацию ответить за слова в адрес Трампа и его соратников.

«Я так устал от непрекращающегося потока обмана, который льется из уст президента США, когда 99% всей системы производства и распространения вакцины от коронавируса они унаследовали от нас. Сейчас они в точности следуют плану, который когда-то составила администрация Трампа в рамках операции «Сверхсветовая», — написал он в своем Twitter.

Ранее заявления Байдена и его вице-президента Камалы Харрис развенчали ряд демократических и республиканских СМИ, а также главный эпидемиолог США Энтони Фаучи.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Джо Байден озвучил позицию Белого дома по Крыму.