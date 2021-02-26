Индия создаст правительственные кибердружины в Twitter

Нью-Дели, 26 февраля. Правительство Индии требует от социальной сети Twitter назначить ответственных, которые будут следить за соблюдением законов Индии в сети.

После неудачных попыток заставить администрацию Twitter деактивировать аккаунты, которые нарушают индийское законодательство, правительство страны решило ввести новые правила.

Нормы обязывают администрацию соцсетей ввести в национальном сегменте ресурсов три группы модераторов. «Служба соответствия» станет проверять публикации на предмет соблюдения закона, «служба жалоб» — рассматривать обращения пользователей по поводу оскорбительного контента, «контактное лицо» будет находиться на связи с правоохранительными органами Индии.

Соцсети также обяжут удалять контент, который соответствующие органы сочтут «аморальным».

Ранее Федеральное агентство новостей информировало о перспективах соглашения, достигнутого между администрацией социальной сети Facebook и правительством Австралии.