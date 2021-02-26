Алекс Малиновский пришел в бешенство от вида мужского маникюра

Москва, 26 февраля. Певец и бизнесмен Алекс Малиновский, известный как друг и творческий партнер Сергея Лазарева, разразился гневной тирадой из-за вида мужского маникюра с небольшими картинками.

Сам Малиновский тщательно следит за своей внешностью — регулярно посещает косметолога, вставил виниры для голливудской улыбки, активно использует в Instagram маски и фильтры. Однако, как выяснилось, есть вещи, которые он считает неприемлемыми.

В сторис соцсети он опубликовал видео, в котором выразил свое возмущение от вида мужского маникюра. Он показал фото, на котором запечатлена мужская ладонь с разрисованными ногтями.

«Смотрю я, значит, вот на это и думаю: «Вы там совсем все мозги потеряли, кто вот так ногти красит?» — выругался Малиновский.

Ранее сообщалось, что Малиновский вместе с Лазаревым около месяца провел на Бали. Приятели выкладывали фото и видео из одинаковых мест, это стало причиной распространения слухов о романтических отношениях между мужчинами.

Отметим, в прошлом году похваставшийся своим маникюром Юрий Дудь буквально взорвал Сеть, вызвав массу споров. В соцсети он опубликовал фотографию, на которой на его ногтях из черных букв складывается надпись «punk rock».

Пользователи оставили сотни комментариев, обсуждая новый тренд. Одни раскритиковали знаменитость, другие, напротив — похвалили Дудя за смелость. Для многих пользователей публикация звезды с маникюром стала отличным поводом для шуток.